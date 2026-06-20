ترامب يفتح جبهة "السيلفي" مع إيطاليا: لا صور مع ميلوني بعد اليوم!

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أربيل (كوردستان 24)-يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل إنهاء يومه دون إثارة الجدل أو إعادة تقييم تحالفاته بأسلوبه الصريح المعهود؛ فبعد أن وضع أوزار الحرب مع إيران، قرر هذه المرة أن يصوّب مدافع منصته "تروث سوشيال" باتجاه روما، وتحديداً نحو حليفته "السابقة" رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

في تدوينة علی منصة تروث سوشیال، كشف ترامب الیوم السبت 20 حزیران 2026، عن "كواليس" قمة السبع في فرنسا، مدعياً أن ميلوني "توسلت" إليه مراراً وتكراراً للحصول على صورة معه. وبحسب ترامب، فإن ميلوني لم تكن تبحث عن ذكرى دافئة، بل كانت تحاول يائسة إنقاذ شعبيتها المتدهورة عبر "فلاش" الكاميرا الأمريكية.

المدارج المغلقة

ولم يتوقف ترامب عند حدود "رفض السيلفي"، بل فتح دفاتر الحسابات القديمة، متهماً إيطاليا بالبخل اللوجستي. فبينما كانت الولايات المتحدة "تهزم إيران عسكرياً" ، رفضت ميلوني – بحسب ترامب – السماح للطائرات الأمريكية باستخدام المدارج الإيطالية.

وعلّق ترامب بمرارة: "ندفع مئات المليارات لحماية إيطاليا وغيرها من حلفاء الناتو (أو من يسمون أنفسهم حلفاء)، وفي النهاية يغلقون المدارج في وجوهنا!".

لا مكان لـ "المصلحجيين"

وفي ختام تدوينته التي ختمها بتوقيعه الشهير "President DJT"، وجه ترامب ضربة قاضية لآمال ميلوني في العودة إلى "قائمة الأصدقاء"، قائلاً: "الآن، بعد أن انتصرنا، تريد أن نصبح أصدقاء مجدداً لترفع أرقامها؟ لا شكراً!".

بهذا، تنضم ميلوني إلى قائمة طويلة من الزعماء الذين اكتشفوا أن الطريق إلى قلب واشنطن لا يمر عبر المعاهدات الدولية، بل عبر الموافقة على شروط التصوير الفوتوغرافي والولاء المطلق للمدارج الجوية.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق من روما، لكن مراقبين يتوقعون أن ترد ميلوني بنشر صورة لها وهي تأكل "الباستا" ببرود أعصاب، بعيداً عن عدسات "تروث سوشيال".