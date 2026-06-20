تضارب الأنباء حول وضع مضيق هرمز.. طهران تنفي رسمياً "قرار الإغلاق" وواشنطن تؤكد استمرار حركة الملاحة

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت منطقة الخليج حالة من الارتباك الإعلامي والسياسي اليوم السبت 20 حزیران 2026، إثر صدور بيانات متناقضة حول وضع الملاحة في مضيق هرمز، بين إعلان عسكري عن إغلاق الممر المائي، ونفي رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية، وتأكيد أمريكي على انسيابية حركة السفن.

إعلان "خاتم الأنبياء" والرد على انتهاكات التفاهم

بدأت التوترات حينما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مقر "خاتم الأنبياء" بياناً يعلن فيه "إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والقطع البحرية". وعزا البيان هذا القرار إلى ما وصفه بـ"الانتهاك الواضح" من جانب الولايات المتحدة لبنود مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وتحديداً الفشل في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان. وحذر المقر العسكري من أن هذا الإغلاق يمثل "خطوة أولى" لإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها.

الخارجية الإيرانية تنفي: "الأنباء عارية من الصحة"

وفي تحرك سريع لاحتواء الموقف، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تلك التقارير، واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وأكد بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية تتخذ التدابير اللازمة لتأمين عبور السفن التجارية بموجب التفاهمات الموقعة في 17 حزیران، مشدداً على أن الملاحة مستمرة بشكل طبيعي. وأوضح أن طهران تتبع نهج "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن وفداً دبلوماسياً يتواجد حالياً في سويسرا للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان.

"سنتكوم": 55 سفينة عبرت المضيق اليوم

من جانبها، دخلت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على خط الأزمة ببيان ميداني، أكدت فيه أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية. وأوضحت "سنتكوم" أن 55 سفينة تجارية، تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط، عبرت المضيق اليوم السبت دون عوائق. وأكدت واشنطن أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان الامتثال الكامل لاتفاقية "إنهاء الحرب" وضمان حرية الملاحة.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات في وقت حساس من عمر "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لعام 2026، حيث تتهم أطراف في طهران الجانب الغربي بالنكوص عن البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، بينما تتمسك القنوات الدبلوماسية بفرص التفاوض الجارية في سويسرا لتفادي انهيار التفاهم الكلي، وسط ترقب دولي لانعكاسات هذا التوتر على أسواق الطاقة العالمية.