تبادل اتهامات بين "حزب الله" وإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وسط غارات دامية في لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- تبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، اليوم السبت 20 حزیران 2026، الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ برعاية أمريكية، في وقت شهدت فيه مناطق لبنانية غارات إسرائيلية أوقعت عشرات القتلى.

وحمّل "حزب الله" في بيان له إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن تداعيات التصعيد، معتبراً أن "ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من اعتداءات ومجازر لم يعد مجرّد خرق للاتفاق، بل يشكّل عدواناً موصوفاً واستكمالاً للحرب بكل ما للكلمة من معنى".

في المقابل، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية باتهام الحزب بالانتهاك "المستمر" للاتفاق؛ حيث صرح المتحدث باسم الخارجية، أورين مارمورشتاين، عبر منصة "إكس" قائلاً: "يواصل حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار بشكل مستمر".

وتزامنت هذه السجالات السياسية مع تصعيد ميداني عنيف، حيث نفذت القوات الإسرائيلية غارات استهدفت جنوب وشرق لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية والدفاع المدني، مما يضع الاتفاق الهش أمام اختبار حقيقي وسط مخاوف من انهياره الشامل.



المصدر: فرانس برس