مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 13 آخرين في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده وإصابة 13 آخرين في حادثين منفصلين بجنوب لبنان، وذلك خلال يومين فقط من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، أن القوات فقدت الجنود الخمسة خلال الساعات الـ48 الماضية جراء هجمات نفذتها جماعة حزب الله اللبنانية.

من جانبها، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الحادث الأول وقع يوم الجمعة إثر إصابة دبابة تابعة للكتيبة (52) من لواء "جفعاتي" بمقذوف في محيط قرية تبنيت، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.

فيما وقع الحادث الثاني ليلًا إثر هجوم شنه حزب الله على مواقع إسرائيلية في المنطقة العازلة، أسفر عن مقتل جندي خامس وإصابة 13 آخرين.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء أربعة من الضحايا حتى الآن، وهم: المقدم دور جدليا بن شمعون (32 عامًا)، والرقيب أول يواف كلاين (21 عامًا)، والرقيب أول لياف كبابيا (20 عامًا)، بالإضافة إلى الجندي نير بن آري (21 عامًا) المنتمي لوحدة "ماجلان" التابعة للواء الكوماندوز، بينما لم يُكشف بعد عن هوية الجندي الخامس.

إلى ذلك، أكد المتحدث العسكري أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان تعمل حاليًا في "وضع دفاعي" ملتزم بناءً على تعليمات القيادة الإسرائيلية، مشددًا على أن الجيش لا يبادر بإطلاق النار.

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات الدفاعية تمنح الجيش الإسرائيلي "حق الرد" الكامل، مؤكدًا أن القوات سترد عسكريًا إذا لم يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار واستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية أو المدنيين في شمال إسرائيل.