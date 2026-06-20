نائب الرئيس الأميركي يصل سويسرا لبدء مفاوضاتٍ جديدة مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- وصل نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأحد، إلى سويسرا تمهيداً لتدشين جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي بأن طائرة "فانس" حطت في قاعدة "إيمن" الجوية القريبة من مدينة لوسيرن وسط سويسرا، في تمام الساعة 05:59 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:59 بتوقيت غرينتش).

تأتي هذه المباحثات المرتقبة بين واشنطن وطهران استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق بين الطرفين، كخطوة أساسية لوضع حد للعمليات القتالية وترتيب الملفات الأمنية والسياسية العالقة في المنطقة.