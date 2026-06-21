"فانس" و"قاليباف" يفتتحان مفاوضات سويسرا بملف حزب الله وإسرائيل

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أربيل (كوردستان 24)- يعقد الوفدان الأمريكي والإيراني في سويسرا، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً وعاجلاً يخصص ملفه الأول والكامل لمناقشة الصراع الراهن بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحول لافت في الاستراتيجية الأمريكية وغياب تام للأطراف المعنية المباشرة بالصراع (إسرائيل، حزب الله، والحكومة اللبنانية) عن طاولة المفاوضات.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن إدراج الملف اللبناني بصفة عاجلة جاء بعد أن تسبب التصعيد العسكري في إلغاء جولة المباحثات التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي.

جاء هذا التحرك عقب تطور ميداني بارز تمثل في إعلان مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية.

فيما شدد مسؤول إيراني على أن طهران لن تتخلَّ عن حلفائها في لبنان تحت أي ظرف.

على الجانب الآخر، وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوامر عاجلة للجيش بوقف جميع العمليات العسكرية في جنوب لبنان فوراً، مع الاحتفاظ بالقوات داخل المناطق والمواقع التي جرى توغلها واحتلالها دون الانسحاب منها، وفقاً لما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وكان الوفد الأمريكي رفيع المستوى الذي يقوده نائب الرئيس "جي دي فانس" ويضم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، قد وصل سويسرا منذ السبت، لحقه الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي اللذين حطا في مطار زيوريخ ليلة أمس، لبدء هذه المباحثات الحثيثة الرامية لنزع فتيل الانفجار الإقليمي.