نائب الرئيس الأمريكي: مفاوضات سويسرا "بداية فنية" نحو سلام إقليمي دائم

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أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، التزام الرئيس دونالد ترامب الراسخ بتحقيق "وقف إطلاق نار إقليمي شامل"، مشيداً بالتقدم الذي تم إحرازه في الملف اللبناني خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في سويسرا، أوضح فانس أن الرئيس ترامب يضع "الوصول إلى تهدئة شاملة" على رأس أولوياته، معرباً عن "ارتياحه الكبير" للمسار الحالي الذي تسلكه الأوضاع في لبنان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية لإنهاء الصراع في لبنان، فاقت ما قدمته أي حكومة أخرى في العالم.

وفي سياق رده على سؤال حول العمليات العسكرية الجارية في لبنان، قال فانس: "إن صناعة السلام ليست بالأمر الهين؛ فهي تتطلب جهداً دؤوباً وتنازلات متبادلة". وأضاف: "إن التزام الرئيس لا يقتصر فقط على تسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، بل يمتد ليشمل تحقيق سلام إقليمي مستدام، وهذا هو الدافع وراء جهودنا الحالية لتجاوز العقبات".

ورغم إقراره بوجود تباينات في وجهات النظر أحياناً حول آليات تحقيق هذا السلام، أبدى فانس تفاؤلاً بالوضع في لبنان، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً لبلوغ النتائج المرجوة.

كما وصف نائب الرئيس المحادثات الجارية في سويسرا بأنها "بداية لمفاوضات فنية"، موضحاً أنها تهدف إلى وضع الركائز الأساسية وليس الوصول إلى حلول سحرية فورية. واختتم قائلاً: "لن ينهي اجتماع اليوم كافة الخلافات، لكنه يمنحنا فرصة تاريخية للجلوس معاً كفريق واحد، لتحديد الأولويات وتسوية القضايا العالقة، سعياً لبناء مستقبل أفضل للمنطقة".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة