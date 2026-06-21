ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

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أربيل (كوردستان 24)- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، الأحد، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أميركا وإيران في بورغنشتوك في سويسرا.

وأضاف ترامب: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر".

وبحسب "فوكس نيوز"، قال الرئيس ترامب للإيرانيين إن إغلاق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة.

وأضافت أن الرئيس الأميركي حذر الإيرانيين أمس من إغلاق مضيق هرمز.

وشدد ترامب من خلال تدوينة على "تروث سوشيال" أن "على إيران إيقاف وكلائها في لبنان فوراً عن إثارة المشاكل"، متوعداً إيران باستئناف الحرب إذا لم توقف وكلاءها في لبنان.

وقال ترامب: "إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى.. دعم إيران لوكلائها في لبنان يتسبب في الكثير من المتاعب".

ونقلت "فوكس نيوز" عن الرئيس ترامب القول إنه "يدرس تمكين الرئيس السوري لدخول جنوب لبنان ومواجهة حزب الله".

وقال الرئيس ترامب إن على الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة "وإلا سنستولي على إيران".

وأضاف ترامب عن تصريحات بزشكيان بعدم التخلي عن التخصيب: "عليه أن يحذر".