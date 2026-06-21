الزيدي يرعى مراسم تسلم نزار ناصر مهامه محافظاً للبنك المركزي

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أربيل (كوردستان 24)- رعى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد21 حزیران 2026، مراسم الاستلام والتسليم بين محافظ البنك المركزي الجديد، نزار ناصر حسين، والمحافظ السابق، علي محسن العلاق.

وخلال المراسم، شدد الزيدي على ضرورة المضي قدماً في برامج الإصلاح المصرفي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية ملائمة لتعزيز التنمية في البلاد. كما أكد أهمية مواكبة التحول الرقمي العالمي وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية والمصرفية.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها العلاق خلال فترة توليه المسؤولية، موجهاً بتكليفه بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، أكد الزيدي أهمية استكمال البرامج الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي والمصرفي في العراق.