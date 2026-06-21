إيران: غروسي لا يشارك في المحادثات والملف النووي مؤجل إلى مراحل لاحقة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر مطلع في الوفد الإيراني المفاوض أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لا يشارك في المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن حضوره موقع المفاوضات.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله، إن الملف النووي ليس مدرجاً على جدول أعمال الجولة الحالية من المباحثات، مشيراً إلى أن أياً من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية لا يشارك في الوفد الموجود في سويسرا.

وأوضح المصدر أن النقاشات الحالية لا تتناول القضايا النووية، مؤكداً أن هذا الملف سيُطرح على جدول الأعمال الإيراني في مرحلة لاحقة، بعد بدء تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني بأن وفد إيران المشارك في المفاوضات في سويسرا لن يعقد لقاءً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان غروسي أعلن أنه عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، في منتجع بورغنشتوك السويسري، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، والخطوات المقبلة، والدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال غروسي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إن "هذه اللحظة الحرجة تتطلب منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح"، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا القائمة.

وأعرب غروسي عن شكره لسويسرا على دعمها المستمر للوكالة والتزامها الراسخ بالدبلوماسية متعددة الأطراف، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات مع بدء المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، بوساطة قطرية وباكستانية، وسط تركيز الجانبين على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتقدم نحو اتفاق نهائي، في حين تؤكد طهران أن مناقشة الملف النووي تبقى مرهونة بتنفيذ الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق.