الإعلام الإيراني: محادثات سويسرا مع واشنطن لم تتطرق للملف النووي وركزت على لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد 21 حزیران 2026، بتوقف مؤقت للمحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، والتي تُجرى بوساطة من باكستان وقطر، مؤكداً أن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "الجولة الأولى من المحادثات، التي استمرت 80 دقيقة، لم تشهد أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي"، موضحاً أن النقاشات ركزت بشكل أساسي على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن الأوضاع الراهنة في لبنان.

يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وسط تأكيدات إيرانية بأن الحوار الحالي يتركز على قضايا محددة بعيداً عن الملف النووي.