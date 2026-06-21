قاليباف ينصح واشنطن بـ"التنبه" إلى ما تقول بعد تهديدات أطلقها ترامب بحق إيران

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أربيل (كوردستان 24)- نصح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى وكبير مفاوضي طهران في المباحثات مع الولايات المتحدة، واشنطن بـ"التنبه" لتصريحاتها بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة قصفها، تزامنا مع بدء الطرفين مفاوضات جديدة في سويسرا.

وكتب قاليباف على منصة إكس "ألا يرون أنه لو كان لتهديداتهم أي تأثير، لما كانوا بلغوا حاليا حال اليأس؟ نحن لا نأخذ التهديدات الأميركية في الاعتبار". أضاف "من الأفضل لهم التنبه الى ما يصرّحون له. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. مهما قالوا، نحن من يبادر للفعل".

وكان ترامب طالب إيران بمنع حلفائها في لبنان من "إثارة المشاكل"، في إشارة الى حزب الله الذي يخوض مواجهة مع إسرائيل، تحت طائلة استئناف الضربات على أراضيها.