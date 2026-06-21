"رسوم عبور وتدخل عسكري".. سيناتور جمهوري يكشف سيناريو ترامب للتعامل مع مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- كشف السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، عن ملامح الاستراتيجية "المتشددة" التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاجها تجاه طهران في حال تعثر المسار الدبلوماسي الحالي.

وأوضح غراهام، في تصريحات لشبكة "CBS" الإخبارية، أنه عقد اجتماعاً مطولاً مع ترامب استمر لأربع ساعات ونصف، ناقشا خلاله السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة. وقال غراهام: "إذا فشلت الصفقة الجارية، فإن الرئيس ترامب سيسيطر على مضيق هرمز بالقوة".

"رسوم عبور وتهديد بالتدمير"

وبحسب غراهام، فإن خطة ترامب لا تتوقف عند السيطرة العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل فرض رسوم مالية على جميع السفن وناقلات النفط التي تعبر المضيق، وذلك لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ووجه السيناتور الجمهوري تحذيراً شديد اللهجة نقلاً عن رؤية ترامب، قائلاً: "إذا حاولت إيران منازعة الولايات المتحدة السيطرة على المضيق، فسوف ندمرها تماماً".

سياق التصعيد

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث تجري مفاوضات معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبعد وصول الطرفين إلى مذكرة تفاهم مبدئية تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل آمن.

ويعتبر مضيق هرمز الشريان الأهم للطاقة عالمياً، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط في العالم، وهو ما يجعل أي تحرك عسكري فيه بمثابة "زلزال" قد يضرب أسواق الطاقة العالمية.

موقف غراهام

وتعكس هذه التصريحات موقف غراهام المعروف بتشدده تجاه الملف الإيراني، كما تضع ضغوطاً إضافية على طاولة المفاوضات، حيث يبعث ترامب من خلال حلفائه برسائل مفادها أن "البديل عن الاتفاق سيكون باهظ الثمن" على إيران.