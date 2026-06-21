تطورات مفاوضات سويسرا.. تقدم في مسودة الإعفاءات النفطية وتعليق للجلسات الحالية

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك السويسرية توقفاً مؤقتاً اليوم الأحد، بعد 80 دقيقة من بدايتها، إثر تباين حاد في المواقف السياسية، رغم تحقيق خروقات ملموسة في الملفات الاقتصادية والإجرائية.

احتجاج وتعليق للجلسات

وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تحذيرات لطهران بشأن دورها الإقليمي والتلويح بإجراءات عسكرية في مضيق هرمز. واعتبر الجانب الإيراني هذه التصريحات "خرقاً لروح مذكرة التفاهم" الموقعة مؤخراً، مما دفع بقنوات وسيطة للتدخل سريعاً في محاولة لتقريب وجهات النظر والحفاظ على مسار التفاوض.

تقدم في مسارات النفط والأموال المجمدة

وعلى الرغم من التوتر السياسي، كشف الفريق التفاوضي الإيراني عن نتائج إيجابية في الملفات الفنية، حيث تم إنجاز مسودة نهائية بشأن "الإعفاء من عقوبات النفط ومشتقاته" تمهيداً لإصدارها قريباً. كما أعلن الوفد عن بدء اتخاذ إجراءات تنفيذية للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وذلك بالتعاون وبمشاركة فاعلة من الوفد القطري المتواجد في سويسرا.

أولوية الملف اللبناني

وفيما يخص أجندة المباحثات، تركزت الجلسة الأولى بشكل مكثف على تطبيق "البند الثالث عشر" من مذكرة تفاهم إسلام آباد المتعلق بلبنان. وأكد الوفد الإيراني تمسكه بضرورة وقف الحرب في لبنان كشرط أساسي للمضي قدماً في بقية بنود الاتفاق النهائي، مشدداً على أن طهران لن تنتقل للتفاوض في قضايا أخرى، بما في ذلك تفاصيل البرنامج النووي، قبل حسم ملف وقف إطلاق النار.

كواليس الجولة الأولى

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاجتماع بدأ بحوار مفتوح تناول ملف المخزون النووي وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تؤدي التصريحات السياسية الأخيرة إلى تعليق الجلسة لإجراء "مشاورات داخلية". ومن المتوقع أن تبدأ جلسة ثانية في وقت لاحق حال نجاح المساعي الدولية في احتواء الأزمة الراهنة وضمان استمرارية العملية الدبلوماسية.



المصدر: وکالات