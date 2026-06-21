قاسم يرفض بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان ويتوعد بالرد على أي "خرق" لوقف إطلاق النار

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفضه لاستمرار العمليات العسكرية والوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك في رد مباشر على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أفادت بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة "طالما دعت الحاجة".

وقال قاسم في خطاب متلفز بثته قناة "المنار" اليوم الأحد 21 حزیران 2026: "إن إسرائيل لن تبقى في لبنان مهما زادت من ضغوطها"، مشدداً على أن الجماعة ستواصل الدفاع عن النفس في مواجهة التحركات الإسرائيلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الميدان يشهد اشتباكات مستمرة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، رغم وجود مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية وتثبيت التهدئة في لبنان.

وحول موقف الحزب من الاتفاقيات الراهنة، أوضح قاسم أن الجماعة ملتزمة بوقف إطلاق النار بشرط الشمولية، قائلاً: "نحن ملتزمون بأي وقف شامل لإطلاق النار ينهي العدوان، لكننا لن نقبل بأي انتهاك أو خرق".

وأضاف قاسم أن حزب الله سيرد على أي تحرك يعتبره تجاوزاً للتفاهمات، مؤكداً: "سنواجه أي انتهاك وسنتعامل معه بالطريقة التي نراها مناسبة".

يُذكر أن التوترات الميدانية لا تزال تتصدر المشهد في جنوب لبنان، وسط تباين في المواقف بين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض اللبناني لاستمرار الوجود العسكري الأجنبي على أراضيه.