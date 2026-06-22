هجوم مسيَّرات واسع يشلُّ حركة الطيران في موسكو مؤقتاً

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أربيل (كوردستان 24)- أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات العاصمة الأربعة لفترة وجيزة اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب موجة هجوم واسعة النطاق أدت إلى اعتراض وتدمير أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجواء المدينة.

وأعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 59 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، دون أن يحدد بدقة في تصريحاته ما إذا كانت هذه الطائرات قد انطلقت مباشرة من الأراضي الأوكرانية.

تأتي هذه التطورات في سياق هجوم شنته كييف بالطائرات المسيرة، رداً على عمليات القصف المستمرة التي تنفذها موسكو ضد المدن الأوكرانية، مما يمثل تصعيداً جديداً في حرب المسيرات بين الطرفين.

وأعلنت السلطات الروسية عند الساعة 5,39 صباحا (02,39 ت غ إعادة فتح المطارات.