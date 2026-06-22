قاآني يهدّد بطرد إسرائيل "مذلولة ومهزومة" من جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- وجه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، تهديداً شديد اللهجة إلى الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن طهران وحلفاءها سيطردون القوات الإسرائيلية "مذلولة ومهزومة" من جنوب لبنان ما لم تنسحب طواعية وعلى الفور.

وأرسل قاآني رسالته التحذيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأربع لغات شملت (العربية، العبرية، الإنجليزية والفارسية)، وجاء فيها: "إذا لم ينسحب الكيان الإسرائيلي المحتل على قدميه من جنوب لبنان، فسنطرده بركلات الأحذية، وبخنوع وانكسار".

مضيفاً أن الإصرار الإسرائيلي على مواصلة "العدوان والاحتلال" لن يفضِي إلا إلى طرد قواته ذليلة ومهزومة.

يأتي هذا التصعيد الكلامي من قِبل القيادة العسكرية الإيرانية في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني خروقات متتالية لاتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث واصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق ومقرات تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مواطن لبناني خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

كما تزامن تهديد قاآني مع جولة مفاوضات جديدة عُقدت خلف أبواب مغلقة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران؛ ركزت في جدول أعمالها الأساسي على الملف اللبناني وآلية انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، كونه يمثل ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم غير المباشرة الجاري بلورتها بين طهران وواشنطن.