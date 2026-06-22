القضاء العراقي يعلن ارتفاع حصيلة الأموال والممتلكات المضبوطة في قضية عدنان الجميلي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، ارتفاع حصيلة الأموال والممتلكات المضبوطة ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه، وذلك في إطار استمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتهمين.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بيان، إن المتابعة الدقيقة لتعقّب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة، أسفرت عن ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة شملت ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، إضافة إلى إحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تضمنت أيضاً حجز 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، فضلاً عن مصوغات ذهبية تُقدَّر بنحو 3 كيلوغرامات، مؤكداً استمرار التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.