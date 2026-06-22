محافظ البنك المركزي العراقي الجديد يباشر مهامه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- باشر محافظ البنك المركزي العراقي الجديد نزار ناصر مهامه الرسمية، رفقة المحافظ السابق علي محسن العلاق، حيث أجريا جولة ميدانية شملت مختلف مكاتب وتشكيلات البنك المركزي العراقي للاطلاع على سير العمل والوقوف على طبيعة المهام والواجبات التي تنفذها الأقسام والمديريات المختلفة.

وأكد ناصر خلال جولته أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء بما يسهم في تحقيق أهداف البنك المركزي العراقي وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.

مثمناً الجهود التي بُذلت خلال المرحلة السابقة بقيادة المحافظ السابق علي محسن العلاق، وما تحقق من إنجازات أسهمت في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.