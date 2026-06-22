عودة تدريجية لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات لتتبع السفن أنّ "ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلاً عن مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز، اليوم الاثنين، في مؤشر على أن حركة الملاحة بدأت تتعافى بعد ضعف التدفقات أمس الأحد بسبب المخاوف المتعلقة بعبور الممر المائي".

وأوضحت بيانات وتحليلات منفصلة لتتبع الشحن من شركة "كبلر" أنّ "ناقلتي نفط عملاقتين أخريين، يمكنهما حمل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام كحد أقصى، تبحران إلى الخليج عبر المضيق اليوم، إحداهما تظهر أنّ ميناء البصرة العراقي هو وجهتها".

ولا تزال عمليات الإبحار عبر مضيق هرمز تُمثل جزءاً ضئيلاً من متوسط العبور اليومي، الذي كان يصل إلى 125 ناقلة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.