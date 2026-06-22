بغداد تنفي تغيير العملة أو حذف الأصفار وتستبعد اللجوء للاقتراض الخارجي

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أربيل (كوردستان 24)- نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين 22 حزیران 2026، وجود أي توجه أو نية حكومية لتغيير العملة الوطنية أو حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، مؤكداً أن الأنباء المتداولة مؤخراً بهذا الشأن عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضح العبودي، في تصريح صحفي، أن الحكومة لا تعتزم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة التحديات المالية الحالية، مشيراً إلى أن العراق يواجه أزمة سيولة مؤقتة وليست أزمة مالية هيكلية، وهو ما يمكن إدارته وتجاوزه عبر الأدوات والسياسات الاقتصادية والنقدية المتاحة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على استمرار الجهات المعنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يضمن استمرار إيفاء الدولة بالتزاماتها دون الحاجة إلى اللجوء لتدابير استثنائية تتعلق بالعملة أو الدين العام.