اتفاق "النفط مقابل التفتيش": واشنطن تمنح طهران ترخيصاً لبيع النفط لمدة 60 يوماً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بينت، عن صدور قرار بمنح إيران ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح لها بإنتاج وتسليم وبيع النفط، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وتنشيط المسار الدبلوماسي بين البلدين.

مقايضة أمنية ونووية

وأوضح الوزير بينت في تصريح له أن هذا القرار يأتي في إطار "المحادثات المثمرة" الجارية حالياً في سويسرا. وبموجب هذا الإطار، قدمت طهران تعهدات استراتيجية تشمل:

-تأمين الملاحة الدولية: الالتزام بضمان عبور حر ومفتوح للسفن في مضيق هرمز الاستراتيجي.

-الرقابة النووية: السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بالدخول إلى البلاد لممارسة مهامهم الرقابية.

رؤية الإدارة الأمريكية

وأكد وزير الخزانة أن هذه الخطوات تأتي تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب ونائبه، مشدداً على أن الإدارة تواصل العمل لجعل العالم "أكثر أماناً وازدهاراً".

يُذكر أن هذا الترخيص الذي يمتد لشهرين يمثل أول اختراق اقتصادي ملموس ضمن مذكرات التفاهم الأخيرة، حيث يمنح طهران متنفساً مالياً مقابل التزامها الصارم بالمعايير الأمنية والنووية التي طالبت بها واشنطن، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تطبيق عملي لسياسة "الصفقات الكبرى" التي تنتهجها الإدارة الحالية.