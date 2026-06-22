الحرس الثوري: مجتبى خامنئي منح الإذن بالتفاوض مع واشنطن

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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 22 حزیران 2026، على منح المرشد الإيراني الاعلی مجتبى خامنئي إذن التفاوض مع الجانب الأميركي بعد أن حددت طهران شروطها لواشنطن.

وبحسب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يدالله جواني، فإن الرسالة الأخيرة لمجتبى خامنئي لا تعني معارضة التفاوض مع الجانب الأميركي.

وأوضح جواني، أن بعض الأشخاص فسّروا رسالة خامنئي الأخيرة وفق ما يتوافق مع رغباتهم، واعتبروها دليلاً على رفضه مبدأ التفاوض.

واعتبر أن هذا الاستنتاج القائل إن "لا تفاوض مع أميركا من حيث المبدأ" غير صحيح، على حد تعبيره، لأن "النظام كان منخرطاً في التفاوض".

وأعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الاثنين، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.