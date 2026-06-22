وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة: وفاة 13 عاملا بحادث مصنع رأس لفان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحادث الذي وقع في مصنع "برزان" للغاز بمدينة رأس لفان الصناعية، مؤكدا وفاة 13 شخصا من العاملين وإصابة 66 آخرين.

وقال الكعبي – خلال مؤتمر صحفي عُقد في الدوحة اليوم الاثنين 22 حزیران 2026، إن الانفجار والحريق وقعا في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأحد في المنشأة التي تُشغلها "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" بهدف تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.

وأكد أن ما جرى كان حادثا وليس عملا تخريبيا أو عدائيا، وأشار إلى أن المصنع كان متوقفا عن العمل منذ كانون الأول/دیسمبر الماضي لإجراء إصلاحات ضرورية، ولم يمضِ على إعادة تشغيله سوى يومين.

تحقيق شامل

وقال الوزير القطري سعد بن شريدة الكعبي إنه تم بدء تحقيق كامل وشامل لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا الانفجار، مع التزام "قطر للطاقة" بتقديم الدعم الكامل لكل المتضررين من هذه الفاجعة.

وقدّم الكعبي التعازي لعائلات المتوفين، وهم عمال من الجنسيتين الهندية والباكستانية، مشيرا إلى أن المصابين من الجنسيات القطرية والهندية والباكستانية والبنغلاديشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالاتهم مستقرة ولا توجد بينهم إصابات تهدد حياتهم.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إن الحادث لن يؤثر بأي حال من الأحوال على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، كما لم تتأثر منشآت التصدير الأخرى أو ميناء رأس لفان أو العمليات اللوجستية جراء هذا الحريق.

وأثنى الكعبي على جهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لـ "قطر للطاقة" وقوات الدفاع المدني القطري، التي تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل مع فجر اليوم الاثنين.



المصدر: وکالات