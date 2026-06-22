البنك المركزي العراقي يعيد دمج المصارف المقيدة بالدولار ويرفع سقوف الدفع الإلكتروني للشركات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين22 حزیران/یونیو 2026، عن إنجاز المتطلبات الفنية والرقابية الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف التي كانت مقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي ضمن نظام التحويل الخارجي. وتأتي هذه الخطوة بعد استيفاء تلك المصارف لمعايير خطة الإصلاح الشاملة، وتعزيز أطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن عملية إعادة الدمج وصلت إلى مراحلها النهائية، وستتم بشكل تدريجي ومنظم بما يضمن توسيع قاعدة المراسلين الدوليين لهذه المصارف وتعزيز خدماتها للزبائن.

وفي سياق متصل، كشف البنك عن استكمال الإجراءات الخاصة برفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة للشركات والأعمال التجارية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

واختتم البيان بتأكيد البنك المركزي على متانة الاحتياطيات الأجنبية وقدرته على تلبية الطلب المشروع على الدولار للقطاعين العام والخاص، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ترسيخ الثقة بالنظام المالي العراقي وضمان استقرار سعر الصرف بما يتماشى مع المعايير الدولية.