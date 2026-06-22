أمريكا: مشاركة الجماعات المسلحة في الحكومة لا تتماشى مع شراكتنا

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أربيل (كوردستان 24)- صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق بأن شركات بلاده ستستأنف إنتاج النفط في إقليم كوردستان. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية خطوات عملية ضد الجماعات المسلحة واستعادة سيادة الدولة.

في يوم الاثنين، 22 حزيران/يونيو 2026، كشف جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، في مقابلة صحفية عن أحدث المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة والوضع الأمني في العراق.

وذكر هاريس أن الشركات الأمريكية يمكنها تقديم أفضل الحلول للعراق في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وأعلن أن شركات (إتش كيه إن - HKN، ويسترن زاغروس، وهنت أويل) ستستأنف عمليات الإنتاج في إقليم كوردستان.

ومن الناحية السياسية والأمنية، أعرب هاريس عن قلق واشنطن قائلاً: "إن مشاركة تلك الجماعات المسلحة التي صنفتها واشنطن كإرهابية في الحكومة العراقية، لا تتوافق مع الشراكة التي تطمح إليها الولايات المتحدة مع بغداد".

كما أبدى هاريس دعم الولايات المتحدة لجهود رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في حصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ بغداد خطوات عملية في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، حذر من أن أمريكا ستستخدم كافة الوسائل لحماية مصالحها ومواطنيها، مؤكداً أن قواتهم في حالة تأهب دائم.

وأشار القائم بأعمال السفارة الأمريكية إلى الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية وإقليم كوردستان، واصفاً إياها بـ "المروعة". وطالب العراق بالنأي بنفسه عن الصراعات الإقليمية والسعي لاستعادة السيادة الكاملة لمؤسسات الدولة.