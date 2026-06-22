فؤاد حسين يلتقي وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

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أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين 22 حزيران 2026، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، اللذين تستضيفهما المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية – السورية المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التنسيق في الملفات الحدودية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية في البلدين.

وأكد فؤاد حسين حرص العراق على توطيد علاقاته مع الجمهورية العربية السورية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

من جانبه، أعرب أسعد الشيباني عن استعداد سوريا لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها بما ينسجم مع عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما وجّه أسعد الشيباني دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة الجمهورية العربية السورية، حيث رحّب الوزير بالدعوة، وتم الاتفاق على التنسيق لتحديد موعد الزيارة في المستقبل القريب، بما يسهم في دفع مسار العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.