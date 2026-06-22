اعتماد نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية

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أربيل (كوردستان 24)- اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمّان الاثنين، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع تموز/يوليو المقبل وتستمر خمس سنوات.

وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون ثامن أمين عام للجامعة التي تتخذ القاهرة مقرا لها.

وطوال تاريخها، لم يقد الجامعة العربية سوى أمناء عامّين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب في ثمانينات القرن الماضي بعد تعليق عضوية مصر في المنظمة على خلفية توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل.

وفي بيان الإجماع على ترشيحه وصف فهمي البالغ 75 عاما المنصب بأنه "مسؤولية كبيرة" نظرا إلى "ما تواجهه أمتنا من تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قبل أطراف معتدية غدرا على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلا عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي"، دون إشارة صريحة للجهات المسؤولة عن تلك المخططات.

وتأسّست جامعة الدول العربية في العام 1945 وتعد أبرز منظمة إقليمية مكرّسة للتشاور السياسي في العالم العربي.



المصدر: وکالات