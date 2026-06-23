بتهم تتعلق بالفساد.. قوة أمنية تعتقل محافظ صلاح الدين الأسبق رائد الجبوري

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اربيل (كوردستان24) - ألقت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق، رائد إبراهيم الجبوري، إثر اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية الذي اعتقل قبل ايام بتهمة الفساد.

وأفاد مصدر أمني بأن عملية الاعتقال جرت استناداً إلى مذكرة قبض قضائية صادرة بحق الجبوري، للتحقيق معه في ملفات تُشير إلى وجود خروقات مالية وإدارية إبان فترة توليه إدارة المحافظة.

تولى رائد الجبوري منصب محافظ صلاح الدين في فترة بالغة الحرج والتعقيد (بين عامي 2014 و2016)، وهي المرحلة التي تزامنت مع سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من المحافظة، والعمليات العسكرية اللاحقة التي قادتها القوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها، بما في ذلك معارك تحرير مدينة تكريت ومناطق بيجي والشرقاط.

تُعد محافظة صلاح الدين واحدة من أكثر المحافظات العراقية التي شهدت ملاحقات قضائية مستمرة طالت كبار مسؤوليها المحليين. وخلال السنوات الأخيرة، أصدر القضاء العراقي وهيئة النزاهة الاتحادية مذكرات استدعاء وأوامر قبض متكررة بحق محافظين سابقين ومسؤولين تنفيذيين وأعضاء سابقين في مجلس المحافظة، على خلفية تهم تتعلق بهدر المال العام، واختلاس أموال مخصصة لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم النازحين.

تأتي عملية الاعتقال هذه في إطار حملة أوسع تقودها الحكومة العراقية بالتنسيق مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة المتهمين بالفساد المالي والإداري. وتهدف هذه الحملة المستمرة إلى ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين المتورطين بتبديد أموال الدولة، وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحقهم واسترداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.