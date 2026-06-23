بزشكيان: نجاح المفاوضات مرهون بالالتزام الكامل بالاتفاقات

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اربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن نجاح المفاوضات الجارية يعتمد على التزام جميع الأطراف بالاتفاقات المبرمة وتنفيذ التعهدات المتفق عليها بدقة.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة "إكس"، إن التقدم في مسار المفاوضات لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات والواجبات المتفق عليها، مشدداً على أن أي تصريحات أو مواقف تخرج عن إطار نصوص الاتفاقات لا تسهم في دفع عملية التفاوض إلى الأمام.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن المباحثات أسفرت عن تشكيل أربعة فرق عمل متخصصة تتولى متابعة ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن آليات مراقبة وتنفيذ الاتفاقات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح ببيع النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية، مشيرة إلى أن القرار نُشر رسمياً على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC).

كما دخل اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مرحلة التنفيذ، على أن يتم تحويل المبلغ على دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل دفعة.

وعلى الصعيد الأمني والإقليمي، كشف غريب آبادي عن اعتماد آلية لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلى جانب التوافق على إنشاء وحدة خاصة لـ"منع النزاعات" في لبنان بمشاركة كل من باكستان وقطر، بهدف خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.