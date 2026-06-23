عراقجي يزور بغداد الأحد المقبل.. وإحاطة حول مباحثات سويسرا والتحضيرات لتشييع خامنئي

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اربيل (كوردستان24) - أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وبحسب معلومات وردت في وسائل إعلام إيرانية، من المقرر أن يتضمن اللقاء إحاطة حول مجريات المباحثات التي جرت في سويسرا، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بترتيبات تشييع آية الله علي خامنئي.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية من الجانبين العراقي أو الإيراني بشأن برنامج الزيارة أو الملفات الأخرى التي قد تتناولها.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن جدول زمني ممتد لستة أيام خلال شهر تموز/يوليو المقبل لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.

وبحسب البرنامج المعلن، من المقرر أن يُنقل الجثمان في الثامن من تموز إلى العراق لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، على أن يُختتم التشييع في التاسع من الشهر ذاته بمواراة الثرى في حرم الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية.