ترامب يعلن موافقة إيران على تفتيش نووي شامل ويربط رفع الحصار البحري بتنازلات طهران

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم ملموس في المحادثات الجارية مع إيران، مؤكداً موافقة طهران الكاملة، وعلى أعلى المستويات، على الخضوع لعمليات تفتيش نووي صارمة وطويلة الأمد في المستقبل، معتبراً أن هذه الخطوة تضمن نزاهة الملف النووي الإيراني.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن الموافقة الإيرانية على شروط التفتيش كانت شرطاً أساسياً للاستمرار في العملية الدبلوماسية، قائلاً: "لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش النووي لما كان هناك متسع لمزيد من المفاوضات". ووصف المحادثات الحالية بأنها "تسير على ما يرام".

تخفيف القيود البحرية وبقاء السفن في مواقعها

وفي سياق الإجراءات الميدانية، كشف الرئيس الأمريكي عن موافقته على رفع الحصار البحري عن إيران بناءً على ما وصفها بـ"تنازلات إيرانية كبيرة" شملت ملف التفتيش النووي.

ورغم استبعاده لإعادة فرض الحصار البحري في هذه المرحلة ووصفه للأمر بأنه "غير مرجح إلى حد كبير"، إلا أنه أكد الإبقاء على السفن الحربية الأمريكية في مواقعها الحالية لضمان القدرة على إعادة فرض التدابير العقابية فوراً إذا استدعى الأمر.

آلية الإفراج عن الأموال المجمدة

وحول الجانب المالي والاقتصادي، أوضح ترامب أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية لصالح طهران لن تذهب إليها مباشرة، بل ستوضع في حساب ضمان تحت سيطرة وإشراف واشنطن.

وأكد ترامب أن هذه الأموال ستُخصص لأغراض إنسانية محددة، حيث ستُستخدم حصرياً لشراء مواد غذائية وطبية من الولايات المتحدة، مسمياً سلعاً مثل الذرة والقمح وفول الصويا.

استقرار أسواق الطاقة

وفي ختام تصريحاته، تطرق ترامب إلى الوضع في ممرات الملاحة الدولية، لافتاً إلى أن يوم أمس شهد تدفق 19 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، واصفاً هذا المعدل بالغير مسبوق. وأشار إلى أن هذا التدفق ساهم في خفض أسعار النفط عالمياً وجعل العالم أكثر أماناً.