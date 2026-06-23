القضاء العراقي يضبط مبالغ ضخمة إضافية مخبأة تحت الأرض في قضية "عدنان الجميلي"

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اربيل (كوردستان24) - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن ضبط مبالغ مالية إضافية بلغت 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار أمريكي، كانت مخبأة تحت الأرض، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة المرتبطة بقضية المتهم "عدنان الجميلي".

وأوضح مجلس القضاء في بيان له، أن القوات الأمنية والجهات الرقابية المختصة تمكنت من تحديد موقع الأموال وإخراجها، حيث كانت مدفونة على عمق أربعة أمتار تحت الأرض بطريقة احترافية لغرض التمويه.

وأضاف البيان أن هذه العملية ترفع إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها وضبطها في قضية عدنان الجميلي حتى الآن إلى 98 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 11 مليون دولار أمريكي.

وأكد القضاء العراقي مواصلة تحقيقاته المكثفة وإجراءاته القانونية الرامية إلى كشف كافة تفاصيل القضية، وتتبع الأموال المرتبطة بملفات الفساد واستردادها لصالح الخزينة العامة للدولة.