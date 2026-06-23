بزشكيان من إسلام آباد: صواريخنا خارج أي تفاوض.. وشريف يزور طهران الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية الدؤوبة لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشدداً على محورية الحوار والتفاوض في معالجة الأزمات الإقليمية.

جاءت تصريحات شريف خلال استقباله الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة إسلام آباد، وهي الزيارة الرسمية الأولى له منذ التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية.

وأعرب شريف عن تطلعه لأن تفضي المفاوضات الفنية الجارية بين طهران وواشنطن إلى اتفاق مستدام يعزز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل أداء دورها الفاعل في دعم مسارات السلام.

تنسيق سياسي رفيع

وفي سياق متصل، أعلن شهباز شريف عن عزمـه التوجه إلى إيران الأسبوع المقبل للقاء المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في أعقاب المفاوضات الأخيرة.

وبحسب بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، رحب المسؤولون الباكستانيون بتوقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، معتبرين إياها خطوة جوهرية نحو خفض حدة التوترات في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، خلال لقائه بزشكيان، دعم بلاده الثابت للدبلوماسية باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لحل النزاعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تجسد متانة الروابط التاريخية والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون المستقبلي.

القدرات الدفاعية خط أحمر

من جهته، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تقديره للدور الباكستاني في دعم الحوار، مؤكداً أن تمتين العلاقات مع إسلام آباد يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية الإيرانية. وأعرب عن تطلع طهران لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي موقف حازم، شدد بزشكيان على أن القدرات الصاروخية الإيرانية "لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، ولن تكون كذلك أبداً"، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض مطلقاً على قدراتها الدفاعية مع أي طرف، وأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا عبر نقاشات صريحة وتعاون إقليمي مشترك.

فصل جديد من التعاون

ووصفت الأطراف المجتمعة هذه الزيارة بأنها بداية لـ "فصل جديد من التعاون الاستراتيجي" بين البلدين، لمواجهة التحديات المتسارعة وتعزيز الاستقرار في جنوب آسيا والشرق الأوسط. يذكر أن الرئيس بزشكيان كان قد وصل إلى إسلام آباد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة استغرقت يوماً واحداً، حيث كان في استقباله الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، لتباحث ملفات العلاقات الثنائية وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



المصدر: وکالات