روبيو من أبوظبي: حرية الملاحة في "هرمز" خط أحمر.. وملف لبنان منفصل عن تفاهماتنا مع طهران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الثلاثاء 23 حزیران 2026، في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين، تهدف إلى إعادة طمأنة الحلفاء الإقليميين وبحث ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.

حماية الممرات المائية

وفي أولى تصريحاته فور وصوله، وجّه روبيو رسالة حازمة بشأن أمن الطاقة والملاحة الدولية، مشدداً على رفض واشنطن لأي محاولات إيرانية لفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. وقال روبيو: "مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يُسمح لأي دولة بفرض ضرائب عليه بموجب القانون الدولي"، مؤكداً أن دول المنطقة تشارك واشنطن هذا الموقف الثابت لحماية خُمس إمدادات الطاقة العالمية التي تعبر المضيق.

لبنان والتفاهمات مع إيران

وعلى صعيد الملفات السياسية الشائكة، قطع روبيو الطريق أمام التكهنات بربط الساحة اللبنانية بالمفاوضات الجارية مع طهران، مؤكداً أن "ملف لبنان منفصل تماماً عن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين واشنطن وطهران". وأوضح أن مستقبل لبنان يجب أن يقرره اللبنانيون بأنفسهم، مشيراً إلى أن قضية "وكلاء إيران" ونشاط الجماعات المسلحة ستُطرح في "الوقت المناسب" ضمن المباحثات، معتبراً أن استمرار إطلاق الصواريخ يهدد أي فرص لإنهاء الأعمال القتالية بشكل دائم.

سياق الزيارة والضغوط الاقتصادية

تأتي زيارة روبيو، وهي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع منذ توقيع الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب الأسبوع الماضي في سويسرا، في وقت تحاول فيه دول الخليج التعافي من الأثمان الاقتصادية الباهظة التي دفعتها جراء الصراع. وبينما قاد نائب الرئيس "جي دي فانس" مفاوضات سويسرا، تسعى جولة روبيو الحالية إلى معالجة مخاوف الحلفاء من التهديدات الإقليمية وضمان استقرار المنطقة.

دعم عسكري لخفض التصعيد

وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) استمرار دورها الميداني في مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وصرح المتحدث باسم القيادة، الكابتن تيم هوكينز، بأن الجيش الأمريكي يراقب الوضع عن كثب لضمان "الفصل التكتيكي" بين الجانبين ومنع تجدد المواجهات، مؤكداً دعم واشنطن لآليات التنسيق التي تضمن الالتزام بوقف الأعمال العدائية.

محطات الجولة

ومن المقرر أن يغادر روبيو أبوظبي متوجهاً إلى الكويت يوم غد الأربعاء، قبل أن يختتم جولته في المنامة يوم الخميس القادم بمشاركة موسعة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتصدر ملف الأمن الإقليمي وحرية التجارة جدول الأعمال.



المصدر: وکالات