إعلام إسرائيلي يشير لانسحاب محدود من مواقع بجنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لانسحاب محدود من عدد من المواقع التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، في خطوة تأتي بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

ولم توضح القناة طبيعة المواقع التي قد يشملها الانسحاب أو الجدول الزمني لتنفيذه، إلا أن التقرير يأتي وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة لإنهاء التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية وتثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار.

وانطلقت، الثلاثاء، في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين وفود سياسية وأمنية وعسكرية من لبنان وإسرائيل، تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة وفد لبناني يرأسه السفير سيمون كرم، فيما يقود الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر.

رهان لبناني على الانسحاب

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن هذه الجولة قد تكون حاسمة، مجدداً تمسك بلاده بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية.

كما شدد الوفد اللبناني على أن أحد أهدافه الرئيسية يتمثل في الحصول على جدول زمني واضح ومعقول لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.

ورغم أن أربع جولات سابقة من المفاوضات لم تسفر عن اتفاق نهائي، فإنها ساهمت في إرساء أطول فترة هدوء نسبي على الجبهة منذ أشهر، خصوصاً بعد التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

خلافات حول حزب الله

في المقابل، تؤكد إسرائيل أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، معتبرة أن الحزب يمثل العقبة الأساسية أمام التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر قد صرح عشية الجولة الجديدة بأن "العائق الوحيد أمام السلام الحقيقي مع لبنان هو حزب الله".

في حين تواصل الحكومة اللبنانية التعامل بحذر مع ملف سلاح الحزب، خشية أن يؤدي أي تحرك مباشر إلى توترات داخلية، بينما يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه ويدعو إلى ربط أي تسوية بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

ويُنظر إلى الأنباء عن انسحاب إسرائيلي محدود على أنها اختبار أولي لمدى جدية المفاوضات الحالية، وسط ترقب لما إذا كانت المحادثات ستفضي إلى خطوات عملية على الأرض أو ستبقى رهينة الخلافات القائمة بين الطرفين.