الجيش الأمريكي يجهز ميادين اختبار تحاكي ساحات القتال في أوكرانيا

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أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، عن خطة لتجهيز ميداني رماية واختبار على الأقل داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، بهدف محاكاة الظروف القتالية الواقعية التي تشهدها ساحات المعارك في أوكرانيا، لاسيما في مجال الحرب الإلكترونية.

وأوضح دريسكول، في تصريحات للصحفيين يوم امس الثلاثاء، أن هذه الميادين ستوفر "بيئة حرب إلكترونية متكاملة تحاكي الظروف المعقدة"، حيث سيتسنى لمصنعي الطائرات المسيرة ومطوري أدوات مكافحة الدرونات العمل معاً في بيئة تنافسية. وأضاف: "نريد أيضاً أن يتمكن الجنود من الذهاب إلى هناك لتعزيز مهاراتهم والعمل جنباً إلى جنب مع المطورين".

تجاوز القيود المحلية واختبارات "أكثر عدوانية"

وأشار الوزير إلى أن الجيش يمتلك حالياً مواقع اختبار آمنة داخل الولايات المتحدة، لكنه يبحث في الوقت ذاته عن "ميدان عالمي" خارج البلاد لإجراء اختبارات "أكثر عدوانية"، تشمل الأسلحة الفرط صوتية. ولم يفصح دريسكول عن المواقع المقترحة بانتظار تقدم مراحل التخطيط.

وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ثغرة في التدريبات الحالية؛ حيث تفتقر بعض تدريبات مكافحة الدرونات إلى "التشويش الإلكتروني" الفعلي بسبب القيود القانونية المفروضة على استخدام التشويش داخل الأراضي الأمريكية.

سباق تسلح المسيرات وحرب الاستنزاف

وفي سياق متصل، كشف دواين هايز، المسؤول في مكتب التهديدات الاستراتيجية بالجيش الأمريكي، عن أرقام مثيرة للقلق خلال "يوم الصناعة" الذي عقده البنتاغون لمناقشة أنظمة اعتراض الدرونات والصواريخ.

وأفاد هايز بأن روسيا تنتج ما بين 3000 إلى 5000 طائرة مسيرة انتحارية (مثل شاهد) شهرياً، بالإضافة إلى نحو 600 ألف طائرة مسيرة صغيرة من نوع (FPV - الرؤية من منظور الشخص الأول) كل شهر. وفي المقابل، تنتج أوكرانيا حوالي 30 ألف طائرة مسيرة اعتراضية شهرياً لمواجهة هذا التهديد.

من الأسلحة "الفاخرة" إلى الذخائر "الرخيصة"

وأكد هايز أن الولايات المتحدة تتفوق في إنتاج الذخائر "الفاخرة" وعالية التقنية، مثل صواريخ "باتريوت" و"ثاد"، لكنه شدد على الحاجة الماسة لتطوير صواريخ اعتراضية منخفضة التكلفة يمكن استهلاكها بكميات كبيرة في "حرب استنزاف وحشية" كالتي تدور في أوكرانيا، حيث لا يمكن الاعتماد كلياً على الأسلحة باهظة الثمن لمواجهة أسراب الدرونات الرخيصة.

المصدر:CBS News