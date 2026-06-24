بعد قمة الناتو.. اتخاذ القرار بشأن نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني (PKK)

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أربيل (كوردستان24)- تستعد الحكومة التركية لإعداد مشروع قانون جديد لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وحل المنظمة، ومن المقرر عرضه على البرلمان بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما رُهن تنفيذه بالتأكد من نزع السلاح الكامل للمنظمة.

وفقاً لتقرير نشرته "بي بي سي التركية"، فإن الحكومة التركية تحضر لخطوة جديدة ضمن عملية السلام، ومن المقرر أن تقدم مشروع قانون إطار لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وحل المنظمة إلى البرلمان في شهر تموز/يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يتألف مشروع القانون من 10 إلى 11 مادة، ومن المقرر تقديمه إلى رئاسة البرلمان يومي 7 و8 تموز/يوليو (بعد قمة الناتو)، ليتم المصادقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

وأُشير أيضاً إلى أن تنفيذ هذا القانون مرتبط بشرط أساسي، وهو التحقق والتأكد من نزع السلاح الكامل لحزب العمال الكوردستاني.

ويتضمن محتوى القانون تحديد مهلة لمدة عام واحد لعودة أعضاء المنظمة، أما الأشخاص الذين سيعودون ولم تلطخ أيديهم بجرائم، فسيُمنعون من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. كما ذُكر أن التسهيلات في هذه المرحلة ستشمل الأعضاء العاديين فقط، ويُستثنى قادة حزب العمال الكوردستاني من هذا الإطار.

وبخصوص وضع "عبد الله أوجلان"، زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، فقد رفضت الحكومة التركية منحه أي مكانة رسمية أو سياسية، وأكدت أن أوجلان سيبقى كمحكوم عليه في سجن "إمرالي"، ولكن قد يُسمح للصحفيين والأكاديميين بزيارته ومقابلته.

من جهة أخرى، أشارت مصادر أمنية تركية إلى رصد بعض علامات الانسحاب وإخلاء المناطق من قبل مقاتلي الحزب (الكريلا) في مناطق "زاب، متينا، كارا، وقنديل"، إلا أن حزب العدالة والتنمية (AKP) يرى أن هذه الخطوات لم تصل بعد إلى مستوى مرضٍ، وينتظر أفعالاً أكثر جدية قبل الدخول في مرحلة تنفيذ القانون.

وقد صيغ مشروع القانون بطريقة تسمح بتمريره في البرلمان بحلول نهاية شهر تموز/يوليو، في حال كانت الظروف في المنطقة ملائمة.

جهود عملية السلام

في أواخر عام 2024، دعا "دولت باهتشلي"، رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، بشكل غير متوقع عبد الله أوجلان للقدوم إلى البرلمان التركي وإعلان حل حزب العمال الكوردستاني. وكانت هذه الدعوة بداية لجولة جديدة من المفاوضات وفتح باب للسلام.

لاحقاً، في بداية عام 2025، نشر أوجلان رسالة فيديو من سجنه دعا فيها إلى نزع السلاح وإنهاء الكفاح المسلح. وكخطوة رمزية لقبول رسالة أوجلان، قام عدد من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في منطقة شاربازیر "شارباژێڕ" التابعة لمحافظة السليمانية بحرق أسلحتهم وترك القتال في تموز/يوليو 2025.

وفي الوقت الحالي، يعمل البرلمان التركي من خلال لجنة مشتركة على صياغة قانون لتنظيم كيفية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وعودة المسلحين إلى الحياة المدنية، في حين تواجه العملية عدة عقبات سياسية وأمنية داخل تركيا وخارجها.