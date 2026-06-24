القضاء العراقي يوجّه بمعاملة الحيازة والاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة كـ"جريمة إرهابية"

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أربيل (كوردستان24)- وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، بحق كل من يثبت قيامه بتصنيع أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيّرة (الدرون) لأغراض تخالف القوانين والأنظمة النافذة.

وذكر إعلام القضاء في بيان له، أن التوجيه الصادر للمحاكم يهدف إلى تشديد العقوبات الرادعة بحق الأنشطة غير المرخصة المرتبطة بالطائرات المسيرة، وإخضاع مرتكبيها للمواد القانونية الخاصة بجرائم الإرهاب، نظراً لما تشكله هذه الأفعال من تهديد مباشر للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعي السلطات العراقية لضبط الأجواء والمجال الجوي، والحد من استخدام الطائرات المسيرة في عمليات التهريب، أو التجسس، أو الهجمات غير القانونية التي تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية في البلاد.