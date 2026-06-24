اندلاع حريق ضخم في مستودعات للمواد الغذائية بأربيل.. وخسائر مادية بمئات آلاف الدولارات

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أربيل (كوردستان24)- اندلع حريق هائل صباح اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026، في مستودعات للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تقع على طريق (أربيل - گوير) الرئيسي، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة.

وأفادت مصادر محلية بأن النيران التهمت مستودعين بالكامل، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى المنشآت المجاورة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال شاخوان سعيد، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل: "إن المستودعات المتضررة كانت تفتقر تماماً لشروط السلامة والأمان"، مؤكداً أن الفرق المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق.

من جانبه، أعرب صاحب المستودعات عن صدمته من حجم الكارثة، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء المستودعات وحدها تُقدر بنحو 500 ألف دولار، ناهيك عن قيمة البضائع والمواد الغذائية التي كانت مخزنة داخلها والتي تلفت بالكامل نتيجة النيران.

يُذكر أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق بعد جهود مكثفة، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.