رئيس هيئة النزاهة: عمليات النزاهة تستهدف حماية المال العام ومنع ابتزاز المستثمرين

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أربيل (كوردستان24)- وصف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الدكتور محمد علي اللامي، العمليات الميدانية الأخيرة التي نفذتها فرق الضبط بأنها "بطولية"، مؤكداً أنها أسفرت عن ضبط عشرات المليارات من الدنانير وشكلت عامل ردع حاسم لكل من يحاول التجاوز على المال العام.

وشدَّد الدكتور اللامي، خلال لقائه بفرق الضبط في الهيئة، على أن حماية أموال الدولة ومنع تعرض المواطنين والمستثمرين للمساومة والابتزاز هي أولوية قصوى. وقال: "لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام أو الحط من كرامة المواطنين، وعملياتنا ستكون بالمرصاد لكل من يقترف ذلك"، مبيناً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الحكومية بعيداً عن بؤر الإفساد.

وأشاد اللامي بالأداء المهني العالي لفرق الضبط، واصفاً إياهم بـ"خط الصد الأول" في مواجهة الفاسدين. وحثهم على الاستمرار في العمل بدقة وموضوعية، مع ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات التنسيق مع جهات إنفاذ القانون والسادة قضاة التحقيق في كافة مراحل العمليات.

وفي رسالة تطمين للجهات التنفيذية، أكد رئيس الهيئة أن العمل التحقيقي يستهدف الفساد حصراً ولا يمكن أن يؤدي إلى توقف المشاريع الإعمارية أو تعثرها، مشدداً على أن النزاهة تدعم حركة البناء من خلال تنظيف بيئة العمل من الفاسدين والمبتزين.

وفي جانب آخر من حديثه، حذَّر الدكتور اللامي من "البلاغات الكيدية"، داعياً إلى ضرورة التحري والتقصي بمهنية عالية لقطع الطريق على "النفوس المريضة" التي قد تستهدف الموظفين النزهاء.

واختتم اللامي تأكيده بأن كرامة الموظف وحقوقه القانونية تقع ضمن أولويات الهيئة، مستنداً إلى المبدأ الدستوري "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ومشيراً إلى أن الهيئة تعمل بروح القانون لضمان العدالة والنزاهة في آن واحد.