ترامب: لا رسوم مرور في مضيق هرمز.. وأموال إيران المجمدة ستذهب لمزارعينا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة رسمياً بعدم فرض أي رسوم مرور أو تكاليف تأمين أو مبالغ إضافية على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، نافياً ما وصفه بـ"تقارير الأخبار الكاذبة" التي ادعت عكس ذلك.

وحذر ترامب، في تصريح حازم، من أن المفاوضات الجارية مع طهران ستتوقف "فوراً" إذا تبين أن المعلومات المقدمة بشأن سلامة الملاحة في المضيق غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالملف المالي، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يتم تسليم أي مبالغ نقدية لإيران أو الإفراج عن أرصدة لتصرفها المباشر. وكشف عن خطة تقضي باستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة – والتي تسيطر عليها واشنطن بالكامل – لتمويل مشتريات زراعية ضخمة من المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين.

وأوضح ترامب أن هذه المشتريات ستشمل سلعاً استراتيجية مثل الذرة والقمح وفول الصويا، مشيراً إلى أن إيران في "حاجة ماسة" للغذاء، وأن هذه المواد سيتم توريدها حصرياً من الولايات المتحدة. واختتم تصريحه بالصيغة التأكيدية على أن هذا الإجراء يخدم المصالح الاقتصادية للمنتجين الأمريكيين وفي الوقت نفسه يلبي الاحتياجات الإنسانية للجانب الإيراني تحت رقابة أمريكية صارمة.