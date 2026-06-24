لبنان يسلّم دمشق دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين

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أربيل (كوردستان 24)- سلّمت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، دمشق 128 محكوما سوريا، في دفعة هي الثانية منذ توقيع الطرفين في شباط/فبراير اتفاقية لتسليم المحكومين الى بلدهم، في محاولة لإغلاق ملف شائك بين البلدين.

وتضمّ السجون اللبنانية المكتظة نحو 2000 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدة بينها "الإرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية.

إضافة الى آخرين متهمين بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سوريا وتدّخل حزب الله اللبناني هناك إلى جانب قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تأتي عملية التسليم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نقل دفعة أولى ضمت 132 محكوما سوريا في 17 آذار/مارس، ليبلغ عدد من سُلّموا إلى دمشق حتى الآن 260 من أصل نحو 356 محكوما سوريا كانوا في سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويعد ملف السجناء السوريين في لبنان أحد الملفات العالقة بين البلدين، إلى جانب قضايا الحدود والتهريب والمفقودين والمخفيين قسرا.