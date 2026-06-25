ترامب: منعتُ انضمام تركيا لجبهة إيران ضد إسرائيل

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أربيل (كوردستان24)- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تدخله الشخصي حال دون انضمام تركيا إلى جانب إيران في الحرب ضد إسرائيل، مؤكداً في الوقت ذاته مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المرتقبة في أنقرة، وذلك "تقديراً واحتراماً" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أن احتمال انخراط تركيا في الصراع كان قائماً، قائلاً: "كان من الممكن أن تنحاز تركيا لجانب إيران، لأن أردوغان ليس من مؤيدي إسرائيل"، وأشار إلى أنه تدخل شخصياً وطلب من الرئيس التركي الابتعاد عن هذه المواجهة، مؤكداً أن أردوغان استجاب لطلبه وقبل المقترح الأمريكي.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تزويد أنقرة بطائرات "إف-35" (F-35) ومحركات طائرات متطورة، أبدى ترامب مرونة كبيرة قائلاً: "بنسبة كبيرة سأفعل شيئاً يرضي تركيا". وأثنى الرئيس الأمريكي على أردوغان، واصفاً إياه بـ "الصديق العزيز" و"القائد القوي" الذي يقود جيشاً عظيماً ويقوم بعمل رائع لبلاده.

وبخصوص الالتزامات الدولية، أكد ترامب حضوره قمة "الناتو" المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز/يوليو 2026. وشدد ترامب على أن قراره بالمشاركة يأتي حصراً كبادرة احترام للرئيس التركي، قائلاً: "قراري بالمشاركة هو مجرد احترام للرئيس أردوغان؛ فلو لم تكن القمة في تركيا ولم يقم هو بدعوتي، لما ذهبت".

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال ترامب للأمين العام الجديد لحلف "الناتو"، مارك روته، في البيت الأبيض. ومن جانبه، أشاد روته بالدور الأمريكي في إضعاف قدرات إيران في المنطقة، مؤكداً دعم الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، ومشيراً إلى حجم الدعم اللوجستي حيث كشف عن إقلاع نحو 5 آلاف طائرة أمريكية من القواعد الأوروبية خلال العمليات العسكرية الأخيرة.