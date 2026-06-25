وزارة النفط العراقية: لا توجد أي عوائق أمام استئناف تصدير نفط كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن عدم وجود أي عوائق فنية أو إدارية تحول دون استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد ترتيبات نهائية لعودة الشركات العالمية إلى العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح لشبكة (كردستان 24): "لا توجد أي مشكلات تعترض عملية إنتاج وتصدير النفط من الإقليم في الوقت الحالي. نحن بانتظار استكمال عودة جميع الشركات النفطية الدولية لمزاولة نشاطها في الحقول النفطية لتباشر مهامها بشكل كامل".

من جانبه، كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، ببيشوا هوراماني، عن تفاصيل الجدول الزمني لعودة الشركات الدولية للإنتاج، موضحاً أن الشركات بدأت بالعودة فعلياً وعلى مراحل بعد إتمام أعمال الصيانة والترميم في الحقول التي تضررت جراء هجمات سابقة.

وأوضح هوراماني التفاصيل التشغيلية للشركات على النحو التالي:

شركة (HKN): استأنفت الإنتاج حالياً بمعدل 7000 برميل يومياً، ومن المقرر أن تبدأ العمل في "حقل أتروش" يوم الأحد المقبل، المصادف 28 حزيران.

شركة (غولف كيستون): باشرت أعمال الإنتاج فعلياً في "حقل شيخان".

شركة (DNO): ستستأنف عملياتها يوم غدٍ الجمعة في حقلي "تاوكي" و"فيشخابور".

شركة (هنت أويل): حددت يوم 8 تموز المقبل موعداً للعودة إلى ممارسة أعمالها.

وعزا المتحدث باسم حكومة الإقليم تأخر بعض الشركات في استئناف نشاطها إلى "حجم الأضرار الجسيمة" التي لحقت بالحقول النفطية جراء الهجمات السابقة، مؤكداً أن تلك المنشآت كانت بحاجة إلى وقت كافٍ لعمليات الترميم والإعداد الفني لضمان عودة العمل إلى طبيعته.

تأتي هذه التطورات لتعطي دفعة إيجابية لملف الطاقة في العراق، وسط تفاؤل بتعزيز معدلات التصدير الكلية بعد تجاوز العقبات التي استمرت لفترة طويلة.