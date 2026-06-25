منى قهوجي: كيان إقليم كوردستان ثمرة دماء الشهداء والدفاع عنه واجب وطني

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أربيل (كوردستان24)- أكدت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، اليوم الخميس 25 حزيران 2026، أن كيان إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية لم تكن "هبة سياسية" أو مجرد قرار على ورق، بل هي نتاج لنضال طويل وتضحيات جسيمة قدمها البيشمركة ودماء الشهداء، مشددة على أن الدفاع عن هذا الكيان يمثل "واجبًا وطنيًا" أسمى.

وفي بيان صحفي سلطت فيه الضوء على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الإقليم، أعربت قهوجي عن أسفها لمواقف بعض رؤساء الأحزاب الذين يوجهون هجماتهم ضد مؤسسات الإقليم وكيانه القانوني، مشيرة إلى أن هذا الكيان الذي تعمد بدماء الآلاف لا ينبغي أن يكون هدفاً للمزايدات.

وفي سياق انتقادها لتوظيف المؤسسات في الصراعات السياسية، أوضحت قهوجي أن "النقد المسؤول والبناء ضرورة لا غنى عنها، ولكن عندما يتحول الهجوم على كيان الإقليم إلى وسيلة للتغطية على الإخفاقات السياسية والأخطاء الحزبية، فإن ذلك لا يخدم عملية الإصلاح، بل يلحق ضرراً مباشراً بالمصلحة العامة ويزعزع ثقة الشارع".

واختتمت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني بيانها بتحذير شديد اللهجة للجهات التي تسعى لإضعاف مؤسسات الإقليم سعياً وراء مكاسب حزبية أو شخصية مؤقتة، مؤكدة أن "التاريخ سيخلد المواقف الوطنية وسيميزها عن غيرها"، مشددة على أن الدفاع عن إقليم كوردستان هو مسؤولية تاريخية لا تقبل التأويل أو التستر على الأخطاء.