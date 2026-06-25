قاليباف يسخر من "وعود" واشنطن ويؤكد استقلالية قرار إنفاق الأصول المجمّدة

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أربيل (كوردستان24)- نفى كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس 25 حزیران 2026، صحة الادعاءات الأمريكية التي زعمت أن طهران ستستخدم أصولها المالية التي سيتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة، واصفاً تلك التصريحات بأنها "كاذبة" و"مجرد هراء".

سجال حول أوجه الإنفاق

جاء رد قاليباف تعقيباً على تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، والتي كرر فيها موقف الرئيس دونالد ترامب بأن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية المجمّدة ستُخصص لشراء أغذية وأدوية أمريكية. وفي مقابل ذلك، تتمسك طهران بموقفها الرسمي القاضي بأنها هي الجهة الوحيدة التي ستحدد أوجه إنفاق هذه الأموال وفقاً لاحتياجاتها الوطنية.

"صويا معدلة وراثياً وكلام فارغ"

وفي تدوينة اتسمت بنبرة حادة وساخرة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، هاجم قاليباف السياسات الأمريكية، قائلاً: "تزعم أمريكا زوراً أن أصولنا غير المجمّدة ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية.. هذا مثير للاهتمام".

وتابع قاليباف في تغريدته: "إن المحصول الوحيد الذي نحصده الآن هو ما زرعتموه أنتم: عقود من انعدام الثقة. إنه منتج عضوي، وفير، ومحلي الصنع". وأضاف منتقداً الصادرات الأمريكية: "يبدو أن الولايات المتحدة لا تصدّر سوى فول الصويا المعدل وراثياً، والوعود الكاذبة، والكلام الفارغ".

تمسك بالسيادة المالية

يأتي هذا السجال في وقت حساس من المفاوضات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال الإيرانية، حيث تسعى واشنطن لفرض قيود تضمن عودة هذه الأموال إلى اقتصادها عبر مشتريات محددة، بينما يشدد الجانب الإيراني على أن استعادة هذه الأصول يجب أن تكون غير مشروطة وتخضع للسيادة الإيرانية الكاملة في التصرف بها.