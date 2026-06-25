سفينة تُصاب بجسم مجهول في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة بحرية بريطانية أن سفينة شحن تضررت جراء إصابتها بجسم مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان في مضيق هرمز اليوم الخميس 25 حزیران 2026، دون وقوع إصابات.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO): "أُصيبت سفينة شحن بجسم مجهول على جانبها الأيمن، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد ربان السفينة بعدم وقوع إصابات أو أي آثار بيئية". وأضافت أن الحادث وقع على بُعد 14 كيلومترًا (7.5 ميل بحري) جنوب شرق مدينة داهيت في سلطنة عمان.



المصدر: فرانس برس