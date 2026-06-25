وزير بريطاني: من المهم أن تمتلك بريطانيا علاقات قوية مع إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، على أهمية بناء علاقات متينة بين بريطانيا وإقليم كوردستان، معرباً عن سعادته بلقاء رئيس وزراء الإقليم.

وصرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لشبكة "كوردستان 24"، بأنه كان سعيداً بلقاء رئيس وزراء إقليم كوردستان قبل عدة أشهر.

وأوضح فالكونر أنه على تواصل مستمر مع زملائه في العراق وإقليم كوردستان، واصفاً الإقليم بأنه "شريك مهم" للمملكة المتحدة.

كما كشف الوزير البريطاني قائلاً: "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، سنولي اهتماماً أكبر لهذه العلاقات وسنعمل على توسيعها بشكل أكبر".

وشدد هاميش فالكونر على أن العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان تحظى بأهمية بالغة ويجب تعزيزها، مضيفاً: "أنا واثق من أنه بغض النظر عمن يتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا، فإن المملكة المتحدة ستستمر في الحفاظ على علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".