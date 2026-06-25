ربط خط غاز جديد يستدعي إيقاف محطة السليمانية الغازية مؤقتاً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة كهرباء إقليم كوردستان عن توقف محطة السليمانية الغازية لتوليد الكهرباء اعتباراً من الساعة الثانية فجراً يوم غد الجمعة، الموافق 26 حزيران/يونيو 2026، ولمدة ست ساعات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال ربط خط أنابيب غاز جديد من حقل كورمور بالمحطة، وهي خطوة تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة مستقبلاً.

ونبهت الوزارة المواطنين إلى أن جزءاً من مشتركيها قد يشهدون انقطاعاً مؤقتاً في التيار الكهربائي خلال فترة التوقف المذكورة.